L'agriculture française peut-elle survivre ?

La France championne de l'agriculture, une histoire qui appartient au passé ? En dépit des difficultés actuelles, ce n'est pas une fatalité, selon Thierry Blandinières, directeur général de In vivo, groupe spécialisé dans l'agriculture et l'agroalimentaire (11,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 38 pays d'implantation, 15 000 collaborateurs). Auteur d'un ouvrage, «Nourrir, les raisons d'espérer pour l'agriculture française» (Ed. Le cherche Midi) Thierry Blandinières présentait ses arguments, le 4 novembre, lors d'une rencontre en ligne organisée par La Fabrique de l'exportation, lieu de débats sur le commerce international.

Il est de fait que «l'agriculture souffre», constate le dirigeant, évoquant notamment le poids des normes et surtranspositions de directives européennes. «Nous perdons en compétitivité. Cela décourage les agriculteurs et engendre une baisse de la production, alors que la consommation demeure, ce qui encourage les importations», résume-t-il. Mais en dépit de ces difficultés réelles, l'histoire récente illustre la résilience de l'agriculture française. «Pendant le Covid, nous n'avons pas manqué de nourriture. Les rayons ont toujours été pleins (…) Les Français ont réalisé qu'il existait encore une chaîne alimentaire solide, efficace. Mise sous pression, elle a continué à nourrir le pays», rappelle Thierry Blandinières. Et aujourd'hui, dans un contexte international extrêmement perturbé, l'enjeu de préserver cette chaîne alimentaire est d'autant plus crucial. «L'alimentation fait partie des piliers de souveraineté essentiels.(...) Nous ne pouvons pas nous résigner à être un pays dépendant de ses importations, qui ne serait que consommateur et non producteur», plaide-t-il.

«Il n'est pas trop tard»

Selon lui «il n'est pas trop tard» pour retourner la situation. La baisse de la production agricole, l'augmentation des importations peuvent être enrayées à condition de changer drastiquement d'orientation. En 2017, à Rungis, le président de la République, Emmanuel Macron, avait présenté un projet stratégique de montée en gamme de la production agricole. «Cela veut dire abandonner le marché volume-prix. C'est là que l'on a commencé à casser le bas de la pyramide. Or, si vous n'êtes pas compétitif sur ce segment, vous ne pouvez pas construire une montée en gamme», critiqueThierry Blandinières.

A ce titre, il juge également néfastes les mesures prises dans le cadre européen du Green Deal, avec, par exemple, des objectifs importants en terme de bio. Pour l'entrepreneur, il faut au contraire miser sur la capacité de produire plus (sans oublier la qualité). A ce titre, il préconise une politique de regroupement des entreprises agricoles et un renforcement des filières (céréales, vins...) . Et aussi, une forte relance de l'agriculture, «pour avoir une Ferme France compétitive». Cela impliquerait des investissements massifs dans l'irrigation et la gestion de l'eau (notamment, en raison du réchauffement climatique), pour l'innovation, la génétique, les technologies...Chiffrage : de 11 à 22 milliards d'euros. Est ce beaucoup ? «le coût de l'inaction, c'est 5 à 6 milliards d'euros par an. 22 milliards, cela représente simplement quatre ou cinq années d'inaction», rappelle Thierry Blandinières.