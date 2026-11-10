Organisé dans le cadre de la BioloWeek, ce rendez-vous permettra de découvrir les différentes étapes de transformation, du semis de variétés rustiques jusqu'à la fabrication du pain. Les participants pourront découvrir l'expérience de cette exploitation, notamment son travail autour des variétés rustiques de céréales et de leur transformation en pain. Une occasion d'échanger sur les différentes étapes de cette démarche et sur les possibilités de développer la valeur ajoutée des productions directement à la ferme.

Une semaine de rencontres autour de l'agriculture biologique

Cette visite s'inscrit dans la 8ᵉ édition de la BioloWeek, organisée du 16 au 20 novembre par les Chambres d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté et leurs partenaires. Au total, quatre portes ouvertes et trois journées d'échanges sont prévues dans plusieurs départements de la région.

Les rencontres aborderont plusieurs enjeux du secteur : adaptation des élevages au changement climatique, valorisation des grandes cultures, diversification des productions ou encore transformation alimentaire. Elles permettront aux agriculteurs de partager leurs expériences et de découvrir des pistes pour faire évoluer leurs pratiques et mieux valoriser leur production.



