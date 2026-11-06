Sur plus de cinq hectares, Raphaël Joly cultive aujourd'hui plus de 250 variétés, avec une exigence, préserver un savoir-faire traditionnel et proposer des arbres adaptés au terroir régional. Pendant une vingtaine d'années, Raphaël Joly a travaillé le bois dans son atelier d'ébénisterie, au sein de l'ancienne ferme familiale à Warlincourt-lès-Pas (62). Mais une autre passion a progressivement pris racine, celle des arbres fruitiers. Une évolution professionnelle mûrement réfléchie qui l'a conduit à changer de métier. Pour concrétiser ce projet, l'ancien artisan a repris ses études à l'École supérieure d'agricultures (ESA) d'Angers, où il a obtenu un BP REA (Brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole). C'est toutefois auprès de Christian Delsert, pépiniériste reconnu dans les Hauts-de-France, qu'il a véritablement appris les gestes du métier. Ce dernier lui a transmis son expérience et les techniques traditionnelles de production.

Plus de 250 variétés cultivées

Aujourd'hui, la «Pépinière fruitière de l’Artois» propose une impressionnante diversité d'arbres fruitiers avec plus de 250 variétés de pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers, cognassiers ou encore figuiers. Toutes sont sélectionnées pour leurs qualités gustatives, leur résistance aux maladies et leur adaptation aux conditions climatiques de la région. Tous les arbres sont vendus en racines nues. Raphaël Joly défend une méthode de culture traditionnelle. «Je travaille sans tuteur et sans axe vertical, ce qui permet aux arbres de développer une structure plus solide et une mise à fruit plus rapide sans apport d’engrais. L’arbre est obligé d’aller chercher sa nourriture», explique-t-il. Une approche qui privilégie la robustesse et la bonne implantation des arbres dans leur futur environnement. Depuis peu, le pépiniériste est accompagné de Claire, diplômée d'un BTS Agricole, qui participe aux différentes étapes de production telles que la plantation, l’écussonnage, le rabattage, le désherbage et l’entretien des arbres. Car derrière la période de commercialisation, qui s'étend de novembre à la mi-mars, se cache un travail considérable, essentiellement manuel. Ses clients sont les particuliers, les collectivités, les professionnels.

Transmettre un savoir-faire traditionnel

La pépinière est entourée de nombreuses haies favorisant la biodiversité et la présence d'insectes auxiliaires qui mangent les pucerons. Un environnement qui contribue à l'équilibre naturel des cultures et permet au producteur de privilégier une conduite biologique. Le cinquantenaire porte également un regard préoccupé sur l'avenir de son métier. Il regrette que les techniques traditionnelles de pépiniériste soient de moins en moins enseignées et souhaite aujourd'hui transmettre son savoir-faire à un jeune apprenti avec une promesse d’embauche en fin de formation. Une manière de préserver des gestes et des connaissances qui ne s'acquièrent qu'au fil des saisons et de l'expérience. Il a également pour projet de planter un verger conservatoire à Lucheux (80), toujours dans le but de sauvegarder des variétés et de montrer les fruits aux gens.