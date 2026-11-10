Signé le 29 octobre 2026, le décret officialisant la reconnaissance des vins blancs des Côtes du Couchois permet désormais au Chardonnay produit sur ce territoire de porter la dénomination Bourgogne Côtes du Couchois blanc. Cette décision concrétise plusieurs années de démarches collectives engagées par les producteurs pour faire reconnaître leurs vins blancs.





Un vignoble entre deux grandes appellations

Les Côtes du Couchois, situées entre la Côte de Beaune et la Côte Chalonnaise, regroupent une vingtaine d’exploitations familiales. Le territoire, composé de vignes, de prairies, de bois et de vallons, est notamment reconnu pour ses vins rouges depuis 2000. La culture des cépages blancs y possède toutefois des racines anciennes.

Les sols constituent également une particularité de ce vignoble. Les coteaux, situés entre 250 et 400 mètres d'altitude, reposent notamment sur des argiles de différentes couleurs datant du Trias. Ces caractéristiques géologiques participent au profil des Chardonnay du Couchois, auxquels sont associés fraîcheur, élégance et caractère.

Lancée en 2017, la procédure de reconnaissance des vins blancs a obtenu un soutien unanime des producteurs lors du vote du 6 avril 2023. Conduite en partenariat avec le Syndicat des Bourgognes, elle a abouti à la signature du décret du 29 octobre 2026.











