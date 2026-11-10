Le salon de l’Installation et de la Transmission agricole revient à Saint-Laurent-Blangy le 26 novembre pour une 5e édition. Ce salon a pour objectif d'accompagner la nouvelle génération d’agriculteurs et d'assurer la transmission des exploitations. En effet, le renouvellement des générations est un enjeu majeur pour assurer la pérennité de l'agriculture et maintenir le dynamisme économique des territoires, comme le souligne le recensement agricole de 2020. 42 % des agriculteurs des Hauts-de-France sont âgés de 55 ans ou plus, et sont donc susceptibles de partir à la retraite d'ici dix ans ou moins, car 1 départ sur 5 intervient avant l'âge de 60 ans.

Entre 2019 et 2025, la région a enregistré 4 070 nouvelles installations de chefs d'exploitation et 6 004 cessations d'activité, soit un taux de remplacement régional de 68 %. Favoriser l’installation et sécuriser les transmissions est donc une priorité. «Aujourd'hui, face à la complexité des démarches, aux enjeux économiques et aux difficultés d'accès au foncier, il est essentiel que les futurs installés puissent être informés, conseillés et accompagnés à chaque étape de leur parcours» souligne Anthony Bezu, Vice-Président à l’Installation des Jeunes Agriculteurs du Nord - Pas de Calais.

Pour mieux comprendre ce sujet, le salon propose quatre tables rondes : Comment la technologie transforme-t-elle le quotidien de l’agriculteur ? ; Installation en élevage : les clés d’un projet réussi ; Réussir une transmission progressive de son exploitation ; Les outils pour sécuriser son foncier. Plus de 50 exposants sont également attendus. Le salon est gratuit, mais une inscription préalable est demandée. Elle se fait sur le site de la Chambre d'Agriculture Nord-Pas-de-Calais.