La lutte contre la pollution aux nitrates mobilise la filière bovine en Saône-et-Loire. Dans le bocage charolais, les concentrations mesurées dans les eaux dépassent régulièrement les seuils réglementaires depuis 2018. Un phénomène qui ne concerne pas uniquement les territoires d’agriculture intensive. Les épisodes de sécheresse contribuent également à cette situation. Lorsque les températures augmentent, la croissance de l’herbe ralentit. Les végétaux absorbent alors moins d’azote, ce qui favorise son transfert vers les cours d’eau.



Après les épisodes de sécheresse de 2018 et 2019, 128 communes du département avaient été classées en zones vulnérables aux nitrates en 2021. Cette classification entraîne notamment des contraintes sur les périodes et les conditions d’épandage. Pour identifier des solutions adaptées à l’élevage charolais, la Chambre d’agriculture a lancé le projet de recherche Charol'N, avec la participation de l’Institut Agro Dijon dans le cadre d’un partenariat européen.

Des prairies plus résistantes

Le programme prévoit plusieurs expérimentations dans cinq exploitations. L'une des pistes consiste à introduire des espèces végétales capables de mieux supporter les températures élevées. La fétuque élevée et le dactyle font notamment partie des plantes qui seront testées. L’objectif est de maintenir une couverture végétale suffisante malgré les épisodes de chaleur et de limiter ainsi les transferts de nitrates vers les milieux aquatiques.



Les chercheurs étudieront également les mouvements de l’azote dans les sols. Ils mesureront les quantités apportées et absorbées par les exploitations afin de repérer les pertes éventuelles. Le travail portera aussi sur les pratiques agricoles, notamment le renouvellement des prairies dégradées. Le labour peut en effet favoriser les émissions de nitrates.

Une déclassification sous conditions

La révision des zones vulnérables, réalisée en septembre 2026, a permis aux communes suivies dans le cadre de Charol'N d'échapper à ce classement. Cette décision reste toutefois provisoire. Elle dépendra de l'évolution de la qualité de l'eau lors de la prochaine révision. Les conclusions définitives du programme sont attendues fin 2028. Elles devront ensuite être diffusées auprès des éleveurs pour favoriser l'adoption des pratiques les plus efficaces.



