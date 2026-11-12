Wall Street clôture en baisse, surmonte le choc Nvidia

La Bourse de New York a clôturé en baisse jeudi, happée par les déboires du géant des puces Nvidia après la démission de son patron Jensen Huang, sans pour autant céder à la panique.

L'indice Nasdaq - qui rassemble les valeurs technologiques - a perdu 0,39 %, l'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,35 % et le Dow Jones a lâché 0,36 %.

Les investisseurs américains ont été pris de court jeudi, peu avant la cloche d'ouverture, par la nouvelle du départ de Jensen Huang de son poste de directeur général, mettant fin à 33 années passées à la tête du groupe, après des révélations sur deux relations extraconjugales, dont l'une avec une femme accusée d'espionnage au profit de la Chine.

Le titre Nvidia a dégringolé de 13 % à l'ouverture de la Bourse de New York, avant de se reprendre (-4,34 % en clôture).

Le groupe a vu partir en fumée environ 450 milliards de dollars de capitalisation boursière depuis que le scandale a éclaté ce week-end.

Le Nasdaq a d'abord été entraîné par la chute de Nvidia, figure de proue de l'engouement autour de l'intelligence artificielle (IA).

"Compte tenu des liens étroits qui unissent Nvidia à tant d'autres entreprises, on constate en effet un léger effet résiduel" sur le reste du secteur, commente auprès de l'AFP Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com.

Mais la place américaine et une partie des valeurs technologiques sont ensuite parvenues à réduire leurs pertes en séance.

"Les investisseurs ont réfléchi à qui pourrait tirer profit du repli de Nvidia", souligne M. O'Hare. "On observe ainsi un afflux de capitaux vers d'autres sociétés spécialisées dans les semi-conducteurs."

C'est notamment le cas de Broadcom, qui a gagné 5,54 % ou de AMD (+5,86 %).

Alphabet (+1,79 %), grand consommateur de processeurs Nvidia pour son activité d'informatique à distance (cloud) a aussi clôturé dans le vert, de même qu'Amazon (+0,48 %) ou Microsoft (+0,36 %).

"Il y a encore un fort potentiel de croissance dans le développement de l'IA", estime M. O'Hare, malgré les récentes craintes autour des dépenses d'investissement massives pour développer cette technologie.

Les opérateurs auront le regard rivé sur les résultats trimestriels de Nvidia, attendus le 17 novembre.

La décision sur le remplacement de M. Huang "reste à prendre, les enquêtes sont toujours en cours et la conférence téléphonique avec les investisseurs sur les résultats (de Nvidia) mardi prochain sera probablement la plus importante de l'histoire de l'entreprise", estime dans une note Mark Malek, analyste de Siebert Financial.

Coup de chaud sur les taux

Dans le sillage des prix du pétrole, "la hausse assez marquée des taux obligataires", thermomètres des anticipations inflationnistes, "a également freiné l'ensemble du marché" jeudi, note M. O'Hare.

Vers 21H30 GMT, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'État américain se tendait nettement, à 5,13 %, contre 4,99 % à la clôture mardi. Le marché obligataire était resté fermé mercredi en raison d'un jour férié aux États-Unis.

La place américaine se montre crispée par de nouveaux commentaires de Donald Trump sur l'Iran. Le chef de l'État a affirmé n'avoir "pas besoin d'un accord" avec Téhéran, assurant que "ces jours-là" étaient "depuis longtemps révolus".

A la cote, Nebius, qui possède des centres de données et loue leur puissance de calcul, a plongé de 16,84 %, après la publication de résultats trimestriels qui n'ont pas satisfait le marché.

Sa trajectoire contraste avec celle de son concurrent CoreWeave, qui s'était envolé la veille grâce à ses performances trimestrielles.

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