Mort de Quentin Deranque : un des suspects remis en liberté

Un des hommes mis en examen pour "homicide volontaire" dans l'enquête sur la mort du militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque à Lyon a été remis en liberté sous contrôle judiciaire jeudi soir, a indiqué à l'AFP le parquet qui entend faire appel.

Le parquet de Lyon déposera un référé-liberté pour que ce jeune homme, né en 1999, soit de nouveau placé en détention provisoire, a précisé le procureur Thierry Dran, confirmant une information du quotidien Le Figaro.

Son maintien sous écrou avait déjà fait l'objet d'un désaccord entre un juge des libertés et de la détention et le parquet en février, et la chambre de l'instruction de la cour d'appel avait tranché en mars pour son placement en détention provisoire.

Contacté dans la soirée, son avocat a indiqué à l'AFP qu'il ne souhaitait pas faire de commentaire.

Quentin Deranque, 23 ans, a été battu à mort par plusieurs personnes cagoulées le 12 février à Lyon, après un affrontement entre deux groupes de militants d'ultradroite et d'ultragauche en marge d'une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan.

Le drame avait entraîné de vives condamnations et une minute de silence avait été observée le 17 février à l'Assemblée nationale, avant un rassemblement de l'ultradroite en mémoire du jeune homme, à Lyon quatre jours plus tard.

Les 17 et 18 février, puis le 4 mars, la police avait procédé à de premières vagues d'interpellations et neuf hommes, dont celui libéré jeudi, avaient été mis en examen pour meurtre ou complicité.

Alors âgés de 20 à 26 ans, ils étaient tous, selon une source proche du dossier, membres ou proches de la Jeune Garde, un mouvement d'ultragauche fondé en 2018 par le député LFI Raphaël Arnault et dissous en juin. Parmi eux figuraient ainsi un de ses collaborateurs parlementaires.

Quelques-uns ont reconnu avoir frappé Quentin Deranque ou d'autres, mais tous nient avoir eu l'intention de le tuer, avait alors précisé le procureur de Lyon.

Une seconde vague d'interpellations a eu lieu en septembre, visant des personnes soupçonnées d'avoir participé aux violences ayant précédé la mort de Quentin Deranque mais pas de l'avoir frappé.

Cinq personnes supplémentaires ont alors été mises en examen, cette fois pour "association de malfaiteurs" ou "violences aggravées". Trois ont été écrouées, deux placées en liberté sous contrôle judiciaire.