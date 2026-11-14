Les fédérations textiles du Bangladesh ont menacé samedi de fermer indéfiniment les usines visées par des actes de vandalisme durant les manifestations en cours pour les salaires, alors que les salariés organisaient de nouveaux rassemblements dans les principaux pôles de production du pays.

Les manifestants exigent une augmentation de 140 % de leur salaire minimum mensuel, de 12.500 takas en moyenne aujourd'hui (88 euros) à 33.000 takas (232 euros), pour compenser la hausse du coût de la vie.

Deuxième exportateur mondial de vêtements, le Bangladesh emploie 4 millions d'ouvriers dans quelque 4.000 usines textiles, qui assurent plus de 80 % de ses revenus en devises étrangères en produisant T-shirts, jeans ou pulls pour les grandes enseignes de distribution en Europe et aux États-Unis.

Les deux principales fédérations patronales, l'association des fabricants et exportateurs de bonneterie du Bangladesh (BKMEA) et l'Association des producteurs et exportateurs de textile du Bangladesh (BGMEA), ont également averti samedi qu'elles se retireraient des négociations salariales en cours si les troubles se poursuivent.

"Les usines de confection qui n'ont pas pu poursuivre leur production en raison des troubles en cours resteront fermées indéfiniment à partir de demain conformément à la législation du travail du Bangladesh", a déclaré le président de la BGMEA, Mahmud Hasan Babu, lors d'une conférence de presse à Dacca.

La disposition "pas de travail, pas de salaire" du code du travail bangladais permet aux propriétaires d'usines de suspendre leurs activités sans verser de rémunération aux travailleurs.

"La décision a été difficile à prendre, mais elle a été adoptée dans des circonstances inévitables", a déclaré M. Babu.

Au total, 147 usines demeuraient fermées samedi à Savar, Ashulia et Gazipur — les principaux pôles de fabrication de vêtements du pays. Plus de 4.500 usines sont enregistrées auprès d’organisations professionnelles comme la BGMEA.

Les deux fédérations se sont également demandé si elles devaient continuer à participer aux discussions sur une nouvelle grille salariale tant que les usines restaient exposées à des perturbations.

La semaine dernière, un comité réunissant à l'initiative du gouvernement représentant des salariés et patrons s'est accordé sur une hausse, dont le montant est en cours de négociation, applicable en janvier.

"La BGMEA et la BKMEA ont remis en cause la pertinence de continuer à participer aux négociations du conseil des salaires sans aucune garantie que les usines seront protégées", a déclaré M. Babu.

"Si la situation perdure, nous devrons reconsidérer notre position", a déclaré M. Babu, en référence au prochain cycle de discussions prévu lundi.

Les travailleurs ont organisé de nouvelles manifestations à Gazipur samedi, bloquant la circulation pendant plus d'une heure avant d'être dispersés par les forces de l'ordre.

Des dizaines d'usines sont restées fermées à Ashulia, leurs responsables ayant affiché des avis annonçant des fermetures pour une durée indéterminée.