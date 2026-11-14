Le constructeur automobile américain Tesla a annoncé vendredi que certains clients pourront acheter pour leur usage personnel, son Cybercab autonome, véhicule sans volant ni pédales, destiné à des services de taxi sans chauffeur.

Ce véhicule biplace a été dévoilé en octobre 2024 et déployé dans certaines villes américaines dans le cadre du service "Robotaxi" de Tesla.

"Des clients triés sur le volet sont désormais invités à acheter le Cybercab pour un usage personnel", a annoncé le constructeur automobile sur X.

Une image accompagnant la publication indiquait un prix d'achat estimé à 29.990 dollars, hors taxes, et une date de livraison prévue pour décembre.

Le véhicule nécessite également un "abonnement autonomie" mensuel de 299 dollars et un acompte non remboursable de 1.000 dollars.

"Tesla va réduire progressivement la production du Cybertruck à Gigafactory Texas vers le milieu de l'année prochaine pour faire la place à la hausse de la production du Cybercab", avait annoncé le 6 novembre sur X Elon Musk, patron du constructeur américain.

L'agence fédérale de sécurité routière (NHTSA) a cependant ouvert le 4 septembre une enquête afin de déterminer "le processus et les données techniques sur lesquels Tesla s'est basé pour certifier le Cybercab et les problèmes inhérents", selon un avis publié sur le site internet du régulateur.

La réglementation fédérale impose en effet actuellement la présence d'un volant et de pédales pour toute exploitation commerciale, sauf exemption, mais Tesla n'en a pas demandé.

Tesla a mis en avant ce qu'elle présente comme la sécurité du véhicule et sa facilité d’utilisation pour les personnes handicapées, et a déclaré que le Cybercab "démocratise le transport propre pour tous".

Les lois des États exigent que de nombreux véhicules disposent d’un superviseur humain ou d’un conducteur prêt à reprendre la main si nécessaire.

Waymo, la filiale de véhicules autonomes d'Alphabet, la maison mère de Google, propose ses services dans 11 villes américaines.