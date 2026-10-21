L’agriculture mise sur l’accompagnement pour attirer les jeunes

Agriculture
Meuse : la MSA alerte sur le mal-être des éleveurs laitiers
21/10/2026 J.M
Meuse (55)
Le secteur agricole connaît de nombreuses crises depuis plusieurs années maintenant, avec notamment un manque de renouvellement des exploitants. Dans le Nord-Pas-de-Calais, la Chambre d’agriculture travaille sur l’accompagnement, aidée par les politiques, pour attirer les plus jeunes vers ces métiers.
Les transmissions-installations représenteraient 85% des projets régionaux. © Ljustina_AdobeStock
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21/10/2026 J.M
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