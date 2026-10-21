Agriculture
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Dossier

L’agriculture mise sur l’accompagnement pour attirer les jeunes

Le secteur agricole connaît de nombreuses crises depuis plusieurs années maintenant, avec notamment un manque de renouvellement des exploitants. Dans le Nord-Pas-de-Calais, la Chambre d’agriculture travaille sur l’accompagnement, aidée par les politiques, pour attirer les plus jeunes vers ces métiers. 

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Les transmissions-installations représenteraient 85% des projets régionaux. © Ljustina_AdobeStock

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Par Thomas Porcher
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 21 octobre 2026 - Mis à jour le 21 octobre 2026
<p>Le secteur de l’agriculture enchaîne les crises depuis des années déjà. Les exploitants français doivent faire face à la concurrence étrangère, à des conditions de travail compliquées, à des revenus faibles et instables, ainsi qu’à un mal-être important. Il y a également davantage de départs que d’installations au sein des exploitations agricoles, selon les chiffres de l’Observatoire Hauts-de-France du renouvellement des générations agricoles 2025.&nbsp;</p><blockquote>On ne lâche pas le porteur de projet dans la nature</blockquote><p>Le taux de remplacement des chefs d’exploitation est de .

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