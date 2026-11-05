AGRIMAX 2026 : une 15e édition couronnée de succès

Le succès s’est aussi mesuré à la diversité de l’offre et à la présence des animaux. Près de 1 500 bêtes ont été présentées, dont 750 bovins, 250 ovins et 550 volailles et lapins. Le retour des bovins sur les rings a marqué cette édition, aux côtés des autres espèces.

Mercredi, le préfet de la Moselle, Pascal Bolot, entouré de personnalités locales, a inauguré le salon. Jeudi, la nocturne a rassemblé de nombreux visiteurs et professionnels jusqu’en soirée. Rendez-vous d’affaires, prises de contact et discussions se sont succédé dans une ambiance à la fois professionnelle et conviviale. Le salon a également donné une place importante aux agricultrices et à la nouvelle génération. Une table ronde a ainsi réuni six jeunes femmes issues du monde agricole, avec la participation de la créatrice de contenu Perrine Raymond.

Un rendez-vous tourné vers l’avenir

Au programme : 40 conférences, ateliers et tables rondes. Les exposants se sont montrés satisfaits de cette édition. Guillaume Gand, de Système Wolf, juge l’édition réussie : son équipe a rencontré prospects et clients. Jean-Michel Chavant, de Groupama Grand Est, y voit un rendez-vous convivial pour les professionnels, même dans un contexte compliqué. Stéphane Marinho, de Comptoir Beyel, retient de très bons contacts et de nombreux nouveaux clients venus des Vosges. Des résultats qui renforcent la dimension professionnelle du rendez-vous.

Avec cette 15e édition, AGRIMAX confirme sa place dans le paysage agricole national et dans la Grande Région transfrontalière. Le rendez-vous est déjà pris pour les 27, 28 et 29 octobre 2027, avec de nouveaux secteurs annoncés, dont la technologie et la robotique agricoles, la mobilité et la filière forestière. Les concours s’étofferont aussi, avec un panel de races plus représentatif.