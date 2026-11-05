La commune de Montceau-les-Mines attire l'attention dans une étude consacrée aux conséquences immobilières du vieillissement de la population. Réalisée à partir de 988 villes françaises, cette analyse relayée par Le Figaro place la ville à la 18e position. Elle s'intéresse aux effets possibles de la transmission des patrimoines détenus par les générations du baby-boom. Au cours des deux prochaines décennies, entre 6 000 et 9 000 milliards d'euros pourraient changer de propriétaires par le biais des héritages. L'immobilier représenterait près de 60% de cette richesse. Une partie des biens transmis pourrait être revendue, augmentant ainsi l'offre de logements dans certains territoires.

Une population vieillissante et moins nombreuse

À Montceau-les-Mines, les données démographiques illustrent cette tendance. Les personnes âgées de 65 ans ou plus représentaient 30,3% des habitants en 2023. Plus de la moitié de cette catégorie, soit 51%, possédait son logement. L'indice de vieillissement atteignait par ailleurs 154. La ville doit également composer avec une diminution de sa population. Les chiffres de l'Insee font état de 17 064 habitants en 2023, contre 18 956 onze ans auparavant. La baisse moyenne annuelle s'est élevée à 1,2% entre 2017 et 2023. Le parc immobilier présente lui aussi des signes de fragilité. La proportion de logements inoccupés a progressé de 11,6% en 2012 à 14,3% en 2023. Par ailleurs, seuls 30,1% des ménages vivaient dans leur logement depuis moins de quatre ans.

Des conséquences encore incertaines

Cette 18e place ne prédit pas une dévalorisation certaine des biens immobiliers. Elle traduit plutôt le cumul de facteurs susceptibles de fragiliser le marché local. L'étude s'appuie sur six critères démographiques et immobiliers tirés du recensement de 2023. Les effets de la transmission patrimoniale pourraient devenir plus visibles durant les années 2030 et se prolonger au début des années 2040. À Montceau-les-Mines, la demande des futurs acquéreurs constituera donc un facteur déterminant pour l'évolution des prix.