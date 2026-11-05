Il a fait valoir jusqu'au bout un tir accidentel, sans convaincre la cour d'assises de l'Essonne : Yacine A. a été condamné jeudi à 28 ans de réclusion criminelle pour avoir tué sa compagne en 2023 à Grigny et avoir mis son corps dans son congélateur.

En détention depuis trois ans, le boucher de 50 ans, reconnu coupable de meurtre aggravé par le lien conjugal, a été condamné avec une sûreté des deux tiers et devrait donc passer au moins 15 ans supplémentaires derrière les barreaux.

Son complice sexagénaire, Rachid A., a été reconnu coupable de l'avoir aidé dans la dissimulation du crime et a été condamné à trois ans d'emprisonnement avec 21 mois de sursis, avec aménagement de la peine pour qu'il porte un bracelet électronique.

Le tribunal a jugé que ses troubles psychiques avaient altéré son discernement, l'obligeant à suivre des soins.

"Je pense que les parties civiles sont très satisfaites du résultat (...) La justice a été faite et c'est ce qu'ils réclamaient", a réagi auprès de l'AFP l'avocate de la famille de la victime, Me Solène Debarre.

Sollicités par l'AFP, les avocats de la défense n'ont pas souhaité commenter.

Des proches de la victime étaient venus en nombre pour assister au verdict, portant des t-shirts blancs floqués de son portrait et demandant justice en son nom.

Ils ont, au cours des quatre jours de procès, regretté les "mensonges" des accusés et l'incohérence de leurs versions, changeantes.

"Ceux qui sont condamnés à perpétuité, c'est nous en fait, ma mère je la reverrai jamais", avait déploré le fils aîné de la victime à la barre.

L'avocate générale avait requis 30 ans de réclusion contre Yacine A. pour avoir tiré deux balles à bout touchant sur sa compagne, avoir emballé son corps dans des couvertures et l'avoir placé dans le congélateur de son domicile, avec beaucoup de "sang-froid", après une dispute pendant laquelle il dit avoir menacé de se suicider.

Mécanisme "bien connu

Lui a toujours nié être l'auteur du second coup, accusant Rachid A. après avoir, au cours de la procédure, désigné une de ses amies, qui avait été détenue avant de bénéficier d'un non-lieu.

"J'assume que le premier coup soit parti par ma faute, mais le deuxième, sincèrement, je peux rien dire là-dessus", a-t-il répété, gardant perpétuellement son regard vers le sol et assurant qu'il avait "aimé" sa compagne.

Le parquet, dans son réquisitoire, avait noté un mécanisme "bien connu" dans les violences conjugales, sur fond de consommation excessive d'alcool et de stupéfiants, d'agressivité verbale puis de violences, contre une "femme libre".

"Ce n'est pas aimer que de faire du chantage au suicide et de tirer sur sa compagne", puis de placer son corps dans un congélateur "comme une vulgaire marchandise", avait déclaré l'avocate générale.

En plaçant la dépouille dans le congélateur du salon, les deux hommes ont "ôté une part d'humanité" à la victime, selon elle.

Le fils de Yacine A. doit être jugé par le tribunal des enfants pour modification de l'état des lieux d'un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité.

En 2025, 111 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en France, un chiffre en hausse de 4 % sur un an, selon les données du ministère de l'Intérieur.