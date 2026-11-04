Malgré un rebond technique des mises en chantier dans le neuf, le département fait face à un repli persistant des autorisations de construire, une baisse continue de l'entretien-rénovation et une contraction continue de l'emploi salarié, le tout accentué par la hausse constante des coûts de construction.

Le paradoxe du neuf : des chantiers actifs mais un avenir incertain

La publication des indicateurs à la fin de l'année 2026 met en lumière une trajectoire à deux vitesses pour le secteur du bâtiment dans le Pas-de-Calais et la région. Les mises en chantier de logements neufs affichent une progression de 3,7 % sur un an à fin août 2026, fortement dynamisées par le segment de la maison individuelle qui bondit de 24,4 %.

De même, les surfaces de locaux non résidentiels mis en chantier enregistrent une hausse marquée de 21 %. Toutefois, cette reprise apparente cache une fragilité structurelle : les autorisations de construire reculent de 5,6 % pour le résidentiel et s'effondrent de 23,5 % pour le non-résidentiel, limitant drastiquement la visibilité à moyen terme des entrepreneurs locaux.

Recul de la rénovation et crise de l'emploi salarié

Le second volet du rapport concerne l'entretien-rénovation, traditionnellement moteur de l'artisanat dans le Pas-de-Calais, qui subit son cinquième trimestre consécutif de baisse avec un repli de 3,2 % de l'activité au deuxième trimestre 2026. Cette érosion impacte directement le marché du travail régional. À fin juin 2026, l'emploi salarié dans la construction recule de 1,6 % sur un an, parallèlement à une chute de 7,5 % du recours à l'intérim. Les entreprises subissent en outre la hausse des coûts, l'indice général du bâtiment (BT01) progressant de 4,1 % sur un an.

Bien que les carnets de commandes représentent encore 16,5 semaines de travail, le redémarrage durable de la production de logements et le soutien public à la rénovation s'imposent désormais comme des leviers indispensables pour redonner de l'air aux acteurs économiques du Pas-de-Calais.