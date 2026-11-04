Orpi à Château-Thierry, de nouveaux locaux et une ambition renforcée

C'est une agence immobilière emblématique sur le territoire de Château-Thierry. À sa tête depuis 18 ans, on retrouve Dietrich Leleux et son épouse Floriane. Leur agence Orpi gère environ 750 logement en gestion locative et a réalisé un peu de plus de 2 500 ventes depuis cette date. Elle peut compter sur une équipe solide de 20 collaborateurs, principalement salariés et deux antennes Orpi sont présentes à Fère-en-Tardenois et à Dormans côté Marne, à la frontière avec le sud de l'Aisne. Ces deux antennes sont gérées avec leur associé Julien Righeschi.

Une nouvelle agence

Récemment, l'agence Orpi a quitté le centre-ville de Château-Thierry pour rejoindre la zone commerciale et un emplacement situé en face du supermarché Leclerc. Les gérants y ont fait construire une agence de 200 m² de plain-pied dans le souci d'offrir de meilleures conditions de travail à leurs salariés et d'accueil à leurs clients. «Nous n'avons rien contre le centre-ville, au contraire, mais la topographie de la ville faisait qu'on ne pouvait pas construire un tel local dans l'hypercentre, précise Dietrich Leleux. Et puis, sur la zone commerciale, nous bénéficions de davantage de flux, nous sommes plus visibles et au final, personne ne regrette ce choix».

Des terrains disponibles dans le sud de l'Aisne

Pour Orpi, cette nouvelle agence marque une nouvelle étape, elle qui s'est beaucoup développée ces dernières années, notamment sur le volet des locaux commerciaux et professionnels. «Cela fait environ cinq ans qu'on développe cela et beaucoup de baux commerciaux passent entre nos mains par exemple, souligne Dietrich Leleux. Nous développons le professionnel parce que cela nous plaît humainement de trouver des solutions pour nos clients. Nous sommes en zone rurale et nous avons encore des bâtiments et des terrains disponibles sur des zones un peu plus reculées au sein de l'agglomération comme à Fère-en-Tardenois et Neuilly-Saint-Front mais avec une accessibilité assez proche de l'autoroute».

Porte d'entrée du département de l'Aisne, proche de la région parisienne à laquelle elle est reliée par l'autoroute et le train, la région de Château-Thierry est assez dynamique et faire partie du réseau Orpi est un atout selon l'agent immobilier. «Orpi, c'est vraiment un système coopératif avec l'avantage d'avoir un fichier de biens qui est mis en commun : quand un de nos clients recherche un bien en région parisienne ou du côté de Reims, nous pouvons l'aiguiller et inversement, un confère parisien qui a un client qui recherche un bien chez nous, a accès à notre fichier de Château-Thierry, confie le gérant. Et puis, chez Orpi, nous prenons part aux décisions de la coopérative, l'argent que nous leur versons est dépensé pour la communication ou pour le développement de notre coopérative, il n'y a pas d'actionnaires ni fonds de pension ni de groupe qui tient la franchise».