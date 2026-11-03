À l'aube de l'échéance présidentielle de 2027, le patronat régional du bâtiment entend interpeller directement les candidats à l'Élysée pour exiger un plan de sauvetage du logement et de l'emploi local. Les représentants des artisans et entrepreneurs régionaux échangeront directement avec les candidats à l'Élysée afin de porter les réalités économiques du terrain et d'obtenir des engagements concrets pour relancer une filière en crise.

Un front régional contre la crise du logement

Le 19 novembre prochain, les représentants de la FFB Nord-Pas-de-Calais convergeront vers Paris avec une priorité absolue : imposer l'urgence immobilière au cœur du débat politique national. Cet événement stratégique, organisé par la fédération nationale à quelques mois du scrutin de 2027, servira de grand oral pour les prétendants à l'Élysée.

Dans le Nord et le Pas-de-Calais, l'effondrement des mises en chantier de logements fragilise l'ensemble du tissu économique local. Confrontés à des tensions critiques sur leurs marges et à l'allongement des délais de paiement, les artisans et chefs d'entreprise exigent des réponses concrètes et immédiates pour restaurer leur visibilité financière.

Rénovation et compétences : les chantiers de la survie

Parallèlement à la relance de la construction neuve, la délégation nordiste portera des exigences fortes en matière de transition écologique et d'emploi. La fédération réclame une refonte des politiques de rénovation énergétique, qui doivent désormais s'inscrire dans la stabilité avec des dispositifs d'aide lisibles et pérennes. Pour le secteur, l'enjeu est aussi social : il s'agit de préserver les compétences sur le territoire et de sanctuariser l'apprentissage, véritable moteur d'insertion professionnelle dans la région.

Le futur locataire de l'Élysée sait désormais à quoi s'en tenir : l'avenir économique du bâtiment nordiste se jouera sur sa capacité à transformer ces revendications de terrain en arbitrages politiques majeurs.







