Cette journée s’adresse aux porteurs de projets innovants dans la tech ou le numérique, installés dans le Saint-Quentinois ou ailleurs dans l’Aisne. Étudiants, salariés, personnes en reconversion professionnelle ou entrepreneurs déjà lancés peuvent y participer, à condition que leur projet soit encore au stade de l’idée ou de ses premiers pas. «Pas besoin d'avoir un business plan ni d'être développeur pour venir. Une idée de projet tech ou digital suffit. Notre rôle, c'est de l'aider à prendre forme, et pour ceux qui veulent continuer, notre incubateur prend le relais à Saint-Quentin», déclare Elise Mondot, startup manager EuraTechnologies Saint-Quentin.

Accompagner les idées innovantes du territoire

Lorsqu’on souhaite lancer un projet dans la tech, il n’est pas toujours facile de savoir par où commencer. Faut-il étudier le marché, imaginer le produit ou définir son modèle économique ? Les ateliers proposés par EuraTechnologies doivent permettre aux participants d’avancer progressivement et de mieux structurer leur démarche.

Présent sur quatre campus dans les Hauts-de-France, EuraTechnologies dispose d’un incubateur à Saint-Quentin, au sein de l’Espace Créatis. Une équipe y accompagne les porteurs de projets du territoire. Avec cette initiative, la structure souhaite encourager les idées innovantes dans le Saint-Quentinois et plus largement dans l’Aisne. Les participants qui souhaitent poursuivre leur démarche pourront ensuite candidater à l’incubateur de Saint-Quentin.

Cinq étapes pour passer de l’idée au projet

Chaque participant travaillera sur sa propre idée au fil de cinq étapes. Il commencera par identifier le problème auquel son projet entend répondre, puis évaluera la pertinence de son idée en étudiant notamment le marché, la concurrence et les premières pistes de modèle économique. Les participants pourront également réfléchir à une première version testable de leur produit, appelée MVP (produit minimum viable), avant de formaliser leur modèle économique à l’aide du Business Model Canvas.