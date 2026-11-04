La banque Crédit Mutuel Arkéa a déclaré mercredi avoir été victime d'une attaque informatique ayant permis "la réalisation d’opérations frauduleuses", un incident "aujourd'hui maîtrisé", ajoute-t-elle.

La banque, dont le siège est basé au Relecq-Kerhuon (Finistère), près de Brest, réunit plusieurs filiales spécialisées et les fédérations de Bretagne et du Sud-Ouest du Crédit Mutuel.

Arkéa n'a pas confirmé le montant du détournement de 133 millions de dollars (118 millions d’euros) cité par le journal Le Télégramme. La banque indique cependant à ses clients que cet incident "n’a aucune conséquence financière pour eux", dans un communiqué.

Cette attaque intervient moins d'une semaine après le piratage du géant des cryptomonnaies, Binance, qui estime à 6,3 milliards de dollars, soit 5,6 milliards d'euros, le montant des actifs affectés par le piratage dont elle a été victime.

Suspension temporaire

"Dès la détection de cette attaque, nos équipes se sont immédiatement mobilisées et ont pris, par mesure de précaution, la décision de suspendre temporairement certaines transactions afin de sécuriser les opérations et de prévenir tout nouveau mouvement frauduleux", déclare Arkéa.

"La reprise de ces opérations interviendra rapidement, dans des conditions de sécurité optimales, dès lors que les dernières vérifications et mesures de sécurisation auront été réalisées", ajoute la banque.

Arkéa n'a pas détaillé la méthode utilisée par les pirates.

Selon le quotidien breton, la fraude a été rendue publique par ZachXBT, enquêteur indépendant spécialisé dans le traçage de fonds sur les blockchains. Selon Grégory Raymond, journaliste spécialisé et dont le message sur X est cité par le journal, les sommes volées auraient été sorties de la banque par des hackers, puis acheminées vers de multiples comptes ouverts sur des plateformes d’échange crypto.

Le Télégramme indique qu'Arkéa a avisé la Banque de France de l'incident. Interrogée par l'AFP, la Banque de France n'a pas fait de commentaires.

Le Crédit Mutuel Arkéa fait partie de la Confédération nationale du Crédit Mutuel (CNCM), mais garde une grande indépendance vis-à-vis de l'organe central du groupe qui compte 19 fédérations. Elle a dégagé un bénéfice net de 230 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année.

Touchée par de nombreuses fuites de données, la France figure parmi les pays les plus ciblés par des cyberattaques, en raison de l'attractivité de ses données mais aussi de certaines faiblesses de ses défenses, selon plusieurs rapports et experts.

Les données volées sont souvent revendues sur le marché noir des données, et utilisées pour des escroqueries.