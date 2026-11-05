À Besançon, le site historique de Flowbird reste un maillon stratégique du groupe Arrive, né du rapprochement avec le suédois EasyPark et rebaptisé en juin 2025. Implanté dans la capitale comtoise depuis les années 1960, il rassemble 600 salariés permanents et 150 prestataires et intérimaires. Ses activités couvrent la fabrication d'horodateurs, la recherche et développement ainsi que la maintenance des équipements déployés en France. Environ 20 000 horodateurs y sont produits chaque année, tandis que le centre de maintenance réalise près de 100 000 réparations annuelles. «J'appelle cela le cœur du réacteur, parce que c'est là-bas que tout a commencé au niveau des horodateurs», explique Olivier Koch, directeur de l'activité parking France du groupe Arrive. Le maintien de cette implantation repose notamment sur les compétences techniques accumulées depuis plus de 60 ans. «Conserver l'usine de Besançon, c'était vraiment important pour la R&D et aussi parce que nos collègues bisontins ont un vrai savoir-faire», poursuit-il. Le groupe, qui compte plus de 4 500 collaborateurs dans le monde et a dépassé le milliard de dollars de chiffre d'affaires en 2026, entend conserver cette expertise industrielle.

Une nouvelle génération d'horodateurs en préparation

Le rapprochement entre EasyPark, spécialiste du paiement mobile, et Flowbird, fabricant d'équipements de stationnement, permet désormais au groupe de proposer une offre associant matériel et services numériques. «On a fait un mariage entre un expert du hardware et un expert du software», résume Olivier Koch. En France, l'application EasyPark couvre près de 400 villes. À Besançon, les équipes finalisent actuellement la recherche et développement d'un nouvel horodateur, dont la date de commercialisation reste à préciser. Les futurs équipements doivent notamment permettre le paiement sans contact au-delà de 50 euros.

Le groupe développe parallèlement la recherche de bornes de recharge électrique depuis son application, avec la possibilité de comparer les tarifs. La couverture de ce service, estimée à 30% du réseau, devrait atteindre 90% d'ici fin 2026. Arrive travaille également avec Renault et Stellantis pour intégrer le paiement du stationnement directement dans les véhicules connectés. Pour les collectivités, le groupe souhaite développer l'exploitation des données de mobilité. «Il y a une réelle volonté du groupe d'apporter plus de données aux décideurs pour qu'ils soient capables d'être mieux informés», souligne Olivier Koch. Autre évolution : dans 300 villes françaises, le coût du service EasyPark est désormais supporté par l'automobiliste plutôt que par la collectivité. Avec près de 30 acquisitions réalisées ou en cours - le groupe Arrive, dont les équipements sont exportés dans plus de 90 pays - poursuit son développement international, tout en maintenant à Besançon ses compétences industrielles et techniques.