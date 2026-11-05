La maison de mode française Coperni tire le rideau

La marque française Coperni, coqueluche des réseaux sociaux qui a fait défiler Bella Hadid et Kylie Jenner, a annoncé sur Instagram l'arrêt de l'activité de sa société, après des mois de conflit avec son actionnaire majoritaire.

"Ces derniers mois, nous avons tout essayé pour préserver Coperni et trouver une issue au conflit qui nous oppose à Tomorrow, notre actionnaire et distributeur", ont écrit dans un message posté mercredi ses fondateurs, Arnaud Vaillant et Sébastien Meyer.

"Malgré tous nos efforts, aucune solution n'a pu être trouvée. C'est avec une profonde tristesse que nous devons donc arrêter l'activité de Coperni SAS", poursuivent-ils.

Coperni avait été placée en redressement judiciaire en juin. Ses dirigeants reprochent à leur actionnaire principal, Tomorrow London, d'avoir cessé depuis plusieurs mois de lui verser les sommes dues, selon la presse spécialisée.

Lancée en 2013 par les Français Arnaud Vaillant et Sébastien Meyer, la marque avait été mise en sommeil de 2015 à 2018, le temps pour le duo d'assurer la direction artistique de Courrèges.

Elle est relancée en 2019 avec l'appui de Tomorrow London, spécialiste de l'accompagnement des jeunes marques de mode, qui en devient l'actionnaire majoritaire.

Coperni s'impose alors avec un vestiaire futuriste et ludique, à la croisée de la mode et de la technologie, nourri de références au jeu vidéo et à la culture geek.

Entre 2019 et 2024, la griffe connaît une ascension fulgurante, en boutique comme sur les réseaux à coups de défilés-performances. Point d'orgue en septembre 2022 : la mannequin Bella Hadid, quasi nue sur le podium, se fait "habiller" en direct d'une robe pulvérisée à même la peau.

Suivent des chiens robots défilant aux côtés des mannequins en 2023, puis, à l'été 2024, la combinaison noire Coperni portée par la chanteuse belge Angèle lors de la cérémonie de clôture des JO de Paris, où elle interprète "Nightcall" avec Kavinsky et Phoenix.

Dans la foulée, le 1er octobre 2024, le duo s'offre une première : un défilé à Disneyland Paris, qui n'en avait jamais accueilli, refermant la semaine parisienne de la mode.

"Les gens ne savent pas à quel point Coperni est petit, et sûrement à quel point Disney est gros", s'amusait alors auprès de l'AFP Arnaud Vaillant à la sortie du show, interrogé sur la démesure des moyens déployés.

Les difficultés s'accumulant, Coperni avait renoncé à défiler à la Fashion Week de Paris en mars dernier, invoquant la détérioration de ses relations avec Tomorrow.