Ce chantier de deux ans, doté d'un budget de 2,5 millions d'euros, vise à restaurer les derniers espaces privatifs et l'atelier de l'artiste afin d'offrir une accessibilité totale au public d'ici l'automne 2028.

Un chantier de deux ans pour une ouverture totale du site

Ce projet, porté par la municipalité et le musée de l’École de Nancy, se déploiera en deux temps. De novembre 2026 à septembre 2027, les équipes restitueront la penderie et la salle de bains attenantes à la chambre principale. Dans un second temps, de l'automne 2027 à l'automne 2028, la rénovation se concentrera sur le grand atelier de Louis Majorelle, situé au deuxième niveau. Durant les opérations, le monument historique restera ouvert à la visite. Toutefois, le parcours se limitant au rez-de-chaussée, un tarif réduit sera immédiatement appliqué à l’ensemble des visiteurs.

Un financement participatif et un appel à la mémoire locale

Sur le plan financier, l'enveloppe globale est soutenue par l'État, mais la Ville de Nancy sollicite également l'économie de proximité. Un partenariat avec la Fondation du Patrimoine ambitionne de collecter 250 000 euros auprès des particuliers et des entreprises régionales. En parallèle de cette mobilisation économique, la Villa Majorelle lance un appel à témoignages auprès des familles d'anciens ouvriers, artisans ou comptables des ateliers. L'objectif est de recueillir des documents, des anecdotes et des photographies afin d'enrichir le futur dispositif multimédia du parcours muséal.

Grâce à cette alliance entre investissement public, mécénat populaire et mémoire collective, Nancy s'apprête à parachever la renaissance d'un symbole majeur de son attractivité touristique et culturelle.