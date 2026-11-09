L’Agglomération du Grand Verdun joue la carte de la décarbonation

Le Grand Verdun poursuit sa stratégie de décarbonation de son réseau de transports urbains RESO, exploité par le délégataire Transdev, avec l’arrivée prochaine de deux bus 100% électriques, les fameux e-Citaro. Une stratégie pas nouvelle et qui remonte déjà à 2020 avec l’acquisition de quatre Citaro hybrides produits sur le site linnéen de Daimler. «Nous nous inscrivons dans une capacité à expérimenter avec de nombreux essais réalisés avec le gaz, le GNL, l’électrique. Trois ans plus tard, la technologie avait tellement progressé que le second essai a été concluant pour l’électrique», précise Jean-François Thomas, le vice-président en charge des transports. Un accord pris en compte lors du renouvellement du contrat du délégataire Transdev signé en juillet 2025. Ces deux bus vont parcourir 275 km quotidiennement, soit plus de 85 000 km par an en toute autonomie. Des travaux sont actuellement menés pour aménager les bornes de recharge.

Le Grand Verdun pionnier en Meuse

Avec cette option électrique, la facture sera moins élevée en termes de consommation. L’autre intérêt est de disposer de véhicules silencieux et surtout sans émission de CO₂. Une décision cohérente pour l’Agglomération engagée dans une politique de décarbonation, à l’image de son réseau de chaleur mais aussi avec l’acquisition en 2027 de trois cars scolaires alimentés à l’agrocarburant B100 moins polluant et produit sur la zone de Baleycourt, à proximité de Verdun. Quant aux deux e-Citaro actuellement stationnés au dépôt de Verdun, ils sont en cours d’habillage et devraient sillonner les routes verdunoises dès le mois de janvier prochain. Le Grand Verdun est la première collectivité de Meuse à miser sur les bus électriques, commercialisés depuis 2018, alors que Nancy, Metz et Longwy ont déjà franchi le pas. Lancé dans un marathon, le groupe Daimler s’appuie sur un carnet de commandes rempli avec en ligne de mire 2030, année où les véhicules diesel disparaîtront au profit des véhicules électriques. En 2025, sur les 1 800 bus sortis des lignes de production linnéennes, 175 étaient électriques.