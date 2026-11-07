C'est un chantier d'ampleur qui a débuté sur le pont de Tancarville. L'ouvrage va subir d'importants travaux de rénovation de sa protection anticorrosion. L’opération doit s’étaler sur quatre ans.

Au quotidien, ce chantier aura des conséquences sur les conditions de circulation. Pendant toute sa durée, le franchissement du pont sera maintenu sur une seule voie dans chaque sens. La vitesse sera limitée à 50 km/h aux abords des travaux. Le passage des piétons sera, quant à lui, interdit.

106,4 millions d'euros

L’objectif de ce chantier est de préserver l’intégrité du pont de Tancarville en renouvelant la protection de ses éléments métalliques, exposés aux agressions du temps. En effet, la peinture ne joue pas seulement un rôle esthétique, elle protège la structure contre la corrosion et contribue à sa durabilité.

Les travaux portent sur le décapage et la remise en peinture de la charpente métallique, des garde-corps et des plateformes d’accès. Plusieurs années de préparation ont été nécessaires pour définir les techniques les plus adaptées. Le coût de l'opération est estimé à 106,4 millions d'euros.