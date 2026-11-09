Le planning du Renouveau du Bassin minier se scinde en deux catégories : d'une part, les évènements liés à la rénovation des cités minières et d'autre part, les thématiques liées à la santé, l'insertion ou la mobilité. Avec l'ERBM, il s'agit d'éradiquer les logements énergivores du parc social minier, un travail complété par la rénovation des espaces publics pour une amélioration globale du cadre de vie.

À ce jour, près de 19 000 logements ont déjà pu bénéficier de réhabilitations et 217 millions d'euros de subventions publiques y ont été consacrés. Pour la rénovation des espaces publics, près de 100 millions d'euros de subventions ont été accordés depuis 2021 par l'Etat, la Région, les Départements du Nord et du Pas-de-Calais et l'Agence de l'eau Artois Picardie. Sur l'ensemble du Bassin minier, certains chantiers de rénovation initiés dès 2018 sont d'ores et déjà terminés ; d'autres livrent à présent leurs premiers logements témoins. C'est par exemple le cas des Cités Brunehaut et Lagrange le 2 décembre prochain.

Améliorer le quotidien des habitants

Le Renouveau du Bassin minier passe aussi par l'amélioration du quotidien des habitants en matière de retour à l'emploi, de mobilité, de santé, mais aussi d'accès au patrimoine culturel ou naturel. Plus d'1,4 million d'heures d'insertion ont ainsi été réalisées depuis 2018 à l'intention de 2 100 bénéficiaires. Parmi les prochains événements : la restitution filmée du projet «Trail des Pyramides Noires, un défi à portée de tous» (12 novembre au Métaphone), ainsi que deux soirées «Médecins de demain» le 12 novembre au Colisée de Lens et le 23 janvier au ciné-théâtre d'Auchel.

Signé en 2017 pour une durée de dix ans, l'ERBM recouvre un programme ambitieux de transformation du Bassin minier sur le Nord et le Pas-de-Calais, concernant ainsi 1,2 million d'habitant sur 250 communes et mobilisant l'Etat et 11 collectivités locales.