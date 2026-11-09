Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que sa proposition de nommer Dana White, le dirigeant de l'UFC, principale organisation mondiale d'arts martiaux mixtes (MMA), comme porte-parole de la Maison Blanche, était une blague.

"Je ne faisais que plaisanter, mais Dana adore cette idée", a déclaré Donald Trump aux journalistes sur le tarmac de l'aéroport qui porte son nom, en Floride.

Donald Trump a fait cette annonce samedi sur son réseau Truth Social, précisant que Dana White, qualifié de "combattant et guerrier violent", n'avait pas encore accepté cette proposition.

"Dana, s'il te plaît accepte ce boulot", a écrit Donald Trump, l'exhortant à s'entourer d'adjoints issus du monde du MMA, "même si certains ne sont pas de notre pays".

L'intéressé de 57 ans, à l'issue d'un événement auquel il assistait à Londres, a déclaré se rendre "immédiatement" à Washington pour rencontrer le président américain lundi.

"J'aurai plus à dire après ça", a-t-il ajouté aux journalistes présents.

Le poste stratégique de porte-parole de la Maison Blanche est vacant depuis l'éviction le 16 octobre de Katie Zacharia, congédiée au bout de cinq jours. Cette commentatrice conservatrice avait laissé une impression laborieuse lors du seul briefing qu'elle a animé et était accusée d'avoir menti sur ses qualifications de juriste.

Donald Trump avait fêté son 80e anniversaire en juin en accueillant un tournoi de MMA à la Maison Blanche, organisé par l'UFC.

Dana White était apparu sur scène aux côtés de Trump lors de son discours de victoire, pour sa réélection en 2024.