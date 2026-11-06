Cette distinction, le plus haut niveau du label, lui a été confirmée lors de la cérémonie nationale organisée le 22 octobre dernier à Paris, au Comité national olympique et sportif français (CNOSF). La commune avait décroché cette reconnaissance pour la première fois en 2023. Avec près de 80 disciplines proposées, plus de 100 associations et environ 16 000 licenciés, Épinal dispose d’une offre sportive diversifiée. Clubs, équipements et activités permettent aux habitants de pratiquer une discipline à différents moments de leur vie.

La politique sportive de la ville ne se limite pas au soutien des associations et à l’entretien des infrastructures. Elle encourage aussi la pratique libre, le sport-santé, le sport féminin et le sport adapté. Des actions sont par ailleurs menées auprès des plus jeunes pour les sensibiliser aux bienfaits de l’activité physique. Le label «Ville Active & Sportive», décerné par le Conseil national des villes actives et sportives (CNVAS), prend notamment en compte la diversité des activités proposées, la qualité des équipements, les initiatives locales et la place du sport dans les politiques publiques.

Vingt villes récompensées par quatre lauriers en 2026

Cette nouvelle distinction s’inscrit dans une histoire sportive déjà ancienne pour Épinal, désignée «Ville la plus sportive de France» par L’Équipe en 1991. En 2026, 169 communes ont obtenu ou renouvelé le label «Ville Active & Sportive». Parmi elles, seules 20 ont décroché les quatre lauriers, le niveau le plus élevé de cette distinction.