Portée par HDFID, la dynamique Innovation Days part à la rencontre des entreprises et acteurs économiques des Hauts-de-France pour valoriser les initiatives innovantes et favoriser les échanges entre entreprises, partenaires et acteurs de la recherche. Pour cette première étape 2026, direction Vivalley à Liévin avec au programme : la découverte des entreprises innovantes du territoire à travers le jury Artois du Palmarès des Entreprises Innovantes des Hauts-de-France, suivie d'une table ronde consacrée à l'innovation dans le sport.

Au programme, un cocktail déjeunatoire et une remise de prix territorial Prix de l’innovation territoriale dans le cadre du Palmarès des Entreprises Innovantes, en présence du club de Harnes Volley-ball. Suivra ensuite une Table-ronde « Innover dans le sport, pour tous : du produit à l’expérience ».

L’innovation sportive ne se résume pas à inventer un nouvel équipement. Elle peut transformer les produits, les services, les lieux de pratique ou encore l’expérience vécue par les sportifs et les spectateurs. À travers des témoignages et retours d’expérience, les intervenants partageront leur vision des transformations à l’œuvre dans le sport, qu’il s’agisse d’équipements, de services, d’inclusion ou d’expérience utilisateur. Parmi les intervenants, on retrouvera Fabien Hameau, chef de pôle «bien vivre ensemble et se reconstruire», Gérald Toumson, fondateur de LBC Running society et enfin Van Minh Nguyen, fondateur de Baddy Plume.