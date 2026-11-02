L’OMh du Grand Nancy a officiellement lancé la phase opérationnelle de sa restructuration immobilière sur le Plateau de Haye ce jeudi 22 octobre. L'organisme de logement social a réuni ses partenaires le matin pour le premier comité de pilotage dédié à la Tour Panoramique, avant d'échanger le soir même avec les riverains. Ce programme massif prévoit la destruction totale de 387 logements à l’horizon 2027.

Foudroyage et écrêtage : des défis techniques majeurs

La transformation du quartier repose sur des opérations d'ingénierie civile exceptionnelles. La matinée a permis de cadrer le futur foudroyage de la Tour Panoramique aux côtés du cabinet Ginger Deleo, nommé assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO). En fin de journée, l'accent a été mis sur la transparence avec une réunion publique détaillant la démolition par écrêtage des deux immeubles des Bouleaux, une méthode progressive visant à réduire les nuisances directes pour le voisinage.

Une impulsion financière et sociale pour la région

Ce projet de déconstruction s'inscrit dans une dynamique de revalorisation du territoire, validée par l'appui financier de l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU). Au-delà du défi logistique, ce plan exige une concertation sociale étroite pour sécuriser les interventions et guider les résidents vers de nouveaux parcours résidentiels. Ces investissements d'envergure s'imposent comme un levier de commande publique majeur pour le secteur du BTP de l'agglomération nancéienne.