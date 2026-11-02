Saône-et-Loire : le chômage baisse de 0,3% au troisième trimestre 2026

Le marché de l’emploi en Saône-et-Loire affiche une légère amélioration sur le trimestre, selon les données de France Travail. Entre juillet et septembre 2026, le département compte en moyenne 41 230 personnes inscrites dans les catégories A, B et C. Cet ensemble comprend les personnes sans emploi et celles qui travaillent une partie du mois. L’effectif diminue de 110 personnes par rapport au trimestre précédent, soit un repli de 0,3%. Sur douze mois, il ne connaît pas d’évolution.



Cette baisse globale ne concerne pas toutes les situations. Le nombre de personnes sans aucune activité professionnelle atteint 20 860, en hausse de 140 personnes sur le trimestre. Cela représente une progression de 0,7%, également constatée sur un an. En parallèle, 20 370 inscrits occupent un emploi à temps réduit ou exercent une activité ponctuelle. En élargissant le périmètre aux catégories A à E, le département recense 46 530 inscrits, un volume stable par rapport au trimestre précédent et à l’année précédente.

La région suit une tendance différente

À l’échelle de la Bourgogne-Franche-Comté, le nombre de personnes tenues de rechercher un emploi progresse de 0,4% en trois mois. Les catégories A, B et C réunissent ainsi 208 230 inscrits, soit 890 de plus qu’au trimestre précédent.



Les écarts sont marqués selon les territoires. La Saône-et-Loire enregistre une diminution de 0,3%, tandis que le Jura et l’Yonne affichent chacun une hausse de 1,2%. Les moins de 25 ans connaissent aussi une progression notable dans la région, avec une augmentation de 1,9% sur le trimestre. Pour les personnes âgées de 50 ans et plus, les effectifs restent stables.