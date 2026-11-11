Saint-Quentin : Brille change de gérants et élargit son offre

Le couple a repris l’établissement le 20 juin, perpétuant son activité dédiée aux tenues de mariage et de cérémonie. Installée au 10 avenue Faidherbe, l’enseigne conserve son univers consacré aux robes de mariée, tout en diversifiant sa sélection. Les clients peuvent désormais y trouver des robes de cérémonie, des costumes pour hommes et enfants, des chaussures, des bijoux ainsi que de nombreux accessoires. Anne-Clémence assure l’accueil et les conseils autour d’une offre présentée comme élégante et exclusive. La boutique peut également être privatisée afin de permettre aux clients de profiter pleinement des séances d’essayage.

Cette reprise s'inscrit dans la continuité d'un commerce spécialisé qui contribue à la diversité de l'offre commerciale du centre-ville de Saint-Quentin. En élargissant sa gamme aux costumes masculins, aux tenues pour enfants et aux accessoires, Brille cherche à répondre à une clientèle plus large et à accompagner différents événements familiaux. Cette diversification permet également aux nouveaux gérants de développer plusieurs segments d'activité tout en conservant le positionnement historique de l'enseigne sur le marché du mariage et de la cérémonie.