Premier vol d'un taxi-drone de conception chinoise au Sri Lanka

Un taxi-drone sans pilote de deux places fabriqué par une entreprise chinoise a effectué mercredi avec succès son premier vol de démonstration au-dessus de la capitale sri-lankaise Colombo.

Fabriqué par EHanh, l'engin propulsé par 16 moteurs électriques a accueilli ses deux premiers passagers, le ministre de l'Aviation Anura Karunathikala et son vice-ministre Janitha Ruwan Kodithumwakku.

L'appareil, d'une masse maximale au décollage de 620 kg, dispose d'un rayon d'action de 30 km.

Depuis plus de dix ans, de nombreux constructeurs ont mis au point des prototypes de "taxis volants" qui peinent à percer sur le marché des transports en commun et n'ont guère dépassé le stade de "jouets" destinés à une clientèle aisée.

"De nombreux pays du monde entier essaient de parvenir (à les imposer), le Sri Lanka s'est joint à la course", a fièrement relevé le ministre Kodithuwakku après son baptême de l'air.

La période de test de l'engin doit se prolonger cinq mois avant une possible entrée en service commerciale, a-t-il détaillé, probablement pour desservir le centre-ville de Colombo depuis l'aéroport.

Ce trajet requiert en moyenne une demi-heure en voiture particulière.

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