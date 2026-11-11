Jacques Attali attendu au Havre pour échanger autour de «La Niaque»

Comment trouve-t-on la niaque ? C'est autour de cette question que le Réseau Entreprendre Normandie Estuaire réunira Jacques Attali, écrivain et économiste, et des entrepreneurs locaux au Havre. Cette rencontre avec les dirigeants, entrepreneurs et étudiants du territoire se déroulera dans les locaux de l’EM Normandie, à 18 heures, autour du dernier ouvrage de Jacques Attali, «La Niaque : comment devenir plus que soi», paru en septembre 2026 aux éditions Flammarion.

L’auteur partagera sa réflexion sur cette énergie qui pousse à entreprendre, à prendre des risques et à dépasser ses limites. Une table ronde permettra de confronter son regard à celui de trois personnalités locales aux parcours différents.

Parmi elles, Marie-Cécile Geulin, fondatrice du Domaine d’Eugène et lauréate Création 2026 de Réseau Entreprendre Normandie Estuaire, ainsi que Cécile Tauvel, dirigeante de Maison Lacmé, accompagnée par le réseau lors de sa création en 2012 puis de son développement en 2018. Karim Boukraa, fondateur de Soccer Clubs et de la marque Deizo, accompagné par l’association Positiv, participera également à cette table ronde.

Les intervenants témoigneront des convictions et des ressorts qui leur ont permis de concrétiser leurs projets et de contribuer au dynamisme économique local. La soirée sera animée par Redha Boudjema, directeur des opérations de Positiv.

Places limitées, inscriptions obligatoires