Cette rencontre réunira des professionnels de l’accompagnement, du financement et du conseil afin d'aider les dirigeants à préparer la cession de leur activité et les repreneurs à concrétiser leur projet.

Organisé dans le cadre du Mois de la transmission et de l'opération nationale «Objectif Reprises», cet événement intervient dans un contexte où la transmission des entreprises représente un enjeu économique majeur pour le maintien des activités, des emplois et des savoir-faire en Seine-Maritime.

Un rendez-vous pour sécuriser les opérations de transmission

Le salon se tiendra de 9h à 13h dans les locaux de la CCI Rouen Métropole, au bâtiment Le Vauban. Des experts et différents acteurs de l'écosystème de la transmission-reprise accueilleront les porteurs de projets sur des stands. Les futurs cédants et repreneurs pourront échanger individuellement avec ces professionnels, notamment sur les démarches à engager, les conditions de cession et les étapes nécessaires à la concrétisation d'une opération.

Au-delà de la mise en relation, cette rencontre vise à faciliter les échanges entre dirigeants, candidats à la reprise et spécialistes du secteur

Le financement au cœur des échanges

De 9h15 à 9h55, un premier atelier sera consacré aux solutions permettant de financer une reprise d'entreprise. Les participants pourront découvrir trois dispositifs de prêts d'honneur associatifs, proposés par Rouen Objectif Croissance, Réseau Entreprendre et Initiative Rouen. Ces financements, complémentaires et cumulables, pourront être présentés aux côtés des aides publiques mobilisables selon la nature du projet et du point de vue des établissements bancaires.

Anticiper la cession dans un contexte économique en évolution

Une table ronde intitulée «Préparer son entreprise à la vente en 2026» se déroulera de 11h15 à 12h30. Des experts et des chefs d'entreprise ayant engagé une démarche de cession partageront leurs expériences autour des tendances du marché, des erreurs à éviter et des bonnes pratiques. Les échanges porteront également sur les effets de l'intelligence artificielle dans la préparation et la conduite des opérations de transmission.

En amont du salon, deux webinaires gratuits seront organisés le mardi 10 novembre, de 10h à 11h et de 14h à 15h, en visioconférence. Ils aborderont les principales étapes d'un projet de reprise ainsi que les particularités d'une acquisition d'entreprise à la barre du tribunal.