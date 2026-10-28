L'Open Metz-Grand Est, un successeur atypique

Décryptage

Un an après la disparition du Moselle Open, le tennis de haut niveau fait son retour aux Arènes, à l'occasion de la première édition de l’Open Metz-Grand Est, du 16 au 22 novembre. Un nouveau tournoi au modèle unique dans l'Hexagone : entièrement porté par la Fédération française de tennis, qui souhaitait éviter «un trou dans la raquette», cet ATP challenger 125 ne fait pas de la rentabilité financière une priorité.