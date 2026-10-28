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Décryptage

L'Open Metz-Grand Est, un successeur atypique

Un an après la disparition du Moselle Open, le tennis de haut niveau fait son retour aux Arènes, à l'occasion de la première édition de l’Open Metz-Grand Est, du 16 au 22 novembre. Un nouveau tournoi au modèle unique dans l'Hexagone : entièrement porté par la Fédération française de tennis, qui souhaitait éviter «un trou dans la raquette», cet ATP challenger 125 ne fait pas de la rentabilité financière une priorité.

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© Laurence Deleau. Cédric Schwaederlé préside depuis novembre 2025 la Ligue du Grand Est de tennis, en charge de la partie opérationnelle de l'événement.

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Par Patrick Muller
La Gazette Moselle
Publié le 28 octobre 2026 - Mis à jour le 28 octobre 2026
<p>C'est un constat régulièrement formulé par les amateurs de la petite balle jaune, en Lorraine et bien au-delà. En dehors des légendaires Roger Federer et Rafael Nadal, tous <strong>les grands noms de la planète tennis </strong>du dernier quart de siècle sont passés par le <strong>Moselle Open</strong>, à un moment ou à un autre de leur carrière.&nbsp;</p><p>Un authentique exploit pour un événement qui a su faire sa place malgré un statut de Petit Poucet au niveau mondial, et <a href="https://www.lagazettefrance.fr/article/l-ultime-moselle-open-s-annonce-spectaculaire-a-metz" target="_self">.

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