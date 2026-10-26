Lille : beau succès pour le Marathon de Lille après 31 ans d'absence

Malgré un temps assez venteux (et une inquiétude jusqu'à la dernière minute sur la tenue de l'événement quant aux conditions météorologiques et aux manifestations du samedi 24 octobre), ils ont été plus de 35 000 coureurs (20 000 sur le marathon et 15 000 sur le semi) à partir au départ de la Capitale des Flandres pour le grand retour de ce marathon. La première course sur route avait été organisée à Lille en 1980 et la dernière s'était courue en 1995. Pour des raisons logistiques et budgétaires, la course n'avait pas été renouvelée l'année suivante, pour finalement disparaître du calendrier. Depuis, seul le semi-marathon avait repris en 2022, couplé à la Braderie de Lille.

Cette année a été marquée par une explosion des scores, une vraie ferveur populaire et de belles performances internationales : le Burundais Celestin Ndikumana a remporté l'épreuve en 2h07 et 51 secondes et décroche sa première victoire sur un marathon. Quant à l'éthiopienne Afera Berha, elle s'est imposée du côté des féminines avec 2h22 et 31 secondes.

A travers 10 communes de la MEL

Le parcours s'est déroulé dans Lille et à travers 10 autres communes de la Métropole Européenne de Lille. Le Trek Marathon de Lille est organisé par la Ligue Hauts-de-France d'Athlétisme, la Ville de Lille et la Métropole Européenne de Lille. Eric Skyronka, président de la MEL, a salué les valeurs de «dépassement de soi, de solidarité et de convivialité» de cet événement qui a mobilisé près de 2 000 bénévoles, tout au long du parcours.