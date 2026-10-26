Rouen : la Nuit de l’Orientation réunit 80 métiers le 6 novembre

Organisée chaque année depuis 2008, la Nuit de l’Orientation accueille plus de 1 000 visiteurs et présente près de 80 métiers. Pour cette édition, plusieurs secteurs seront représentés, de l’industrie au numérique, en passant par le bâtiment, la logistique, la banque, l’assurance, le commerce, la santé et l’environnement. Les participants pourront échanger directement avec des professionnels sur les compétences recherchées, les conditions d’exercice des métiers et les parcours de formation permettant d’y accéder.

Entreprises et animations au cœur de l’orientation professionnelle

La CCI Rouen Métropole invite également les entreprises locales à participer bénévolement à l’événement. Elles disposeront d’un stand pour présenter leurs activités, leurs savoir-faire et leurs besoins en compétences. Cette participation leur permet de faire connaître leurs métiers auprès des futurs candidats et de contribuer à une meilleure compréhension des débouchés professionnels. Des animations, notamment des ateliers de robotique, des démonstrations techniques, des expériences en réalité virtuelle et des quiz, compléteront le programme. Trois conférences porteront sur le métier d’ingénieur, l’apprentissage et l’accompagnement des parents dans les choix d’orientation.

Les métiers recrutent, l’orientation prépare les compétences

À l’échelle nationale, l’orientation professionnelle participe à la mise en relation entre les besoins de recrutement des entreprises et les compétences disponibles sur le marché du travail. Les difficultés à pourvoir certains postes, les évolutions technologiques et les transformations des métiers rendent nécessaire une meilleure information sur les formations et les perspectives d’emploi. Pour les entreprises, faire connaître leurs activités et les qualifications attendues peut contribuer à élargir leur vivier de candidats et à préparer les recrutements futurs. Pour les jeunes et les personnes en reconversion, ces rencontres permettent de confronter leurs projets aux réalités professionnelles avant de choisir une formation ou un secteur d’activité.