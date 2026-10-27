L’automne n’a pas permis de lever les mesures prises pour préserver les réserves d’eau dans le secteur de Mâconnais-Beaujolais Agglomération. Les autorités maintiennent donc le classement du territoire en situation de crise, qui correspond au seuil de vigilance le plus strict en période de sécheresse. Un arrêté préfectoral prolonge les dispositions actuelles jusqu’à la fin du mois de novembre. Leur application concerne aussi bien les habitants que les entreprises, les administrations locales et les exploitations agricoles. Les usages autorisés dépendent de la catégorie d’activité et des conditions fixées par la réglementation. Cette prolongation vise à contenir les prélèvements alors que la disponibilité de la ressource ne permet pas d’assouplir les règles.

Plusieurs usages domestiques limités

L’entretien des espaces extérieurs fait partie des activités touchées. L’arrosage des pelouses, des fleurs et des plantes cultivées en pots n’est pas autorisé. Les propriétaires ne peuvent pas non plus remplir leur piscine privée. Le nettoyage des voitures reste encadré, que l’opération soit réalisée chez soi ou dans une station de lavage, avec certaines dérogations possibles. Les travaux de nettoyage des toitures, des façades et des sols imperméables sont également concernés par les interdictions, sauf exceptions prévues par les textes.



Les potagers, les activités professionnelles et les travaux agricoles sont soumis à des conditions particulières. Les règles applicables à chaque situation figurent dans l’arrêté préfectoral. Les usagers doivent s’y référer pour vérifier les pratiques permises et les éventuelles dérogations. Le maintien de ces dispositions jusqu’au 30 novembre implique de poursuivre les efforts de réduction des consommations d’eau au quotidien.



