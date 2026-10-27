Journées des Plantes de Chantilly : la 22e édition fait sensation

13 000 visiteurs ont foulé les allées des Journées des Plantes de Chantilly, qui ont été organisées les 9,10 et 11 octobre dans les jardins du château. «Les vivaces d’automne étaient à leur apogée comme les hydrangéas et les heuchères. La pépinière Avocatiers des Neiges en particulier a fait sensation : le public s’y est beaucoup intéressé et le stand n’a pas désempli. Et la présentation des plantes latino-américaines a suscité

une vraie curiosité», constate Anne Miller, administratrice générale du Château de Chantilly, organisateur de l'événement. Ce constat marque aussi l'intérêt des plantes durant la saison de l'automne et particulièrement cette année, après un été caniculaire.

Comme chaque année, le parrain remet son prix «Coup de cœur du parrain». Pour cette 22e édition, le parrain William Christie, chef d'orchestre, a remis son prix a deux pépinières : la pépinière des Deux Caps (Mayenne) pour son "Royaume des heuchères" et la pépinière Passion Vivaces de François Lemaître (Seine et Marne) pour sa collection d'asters, aux fleurs simples et gracieuses.

Grand Prix du Domaine et collections nationales

Le Grand Prix du Domaine de Chantilly est l'un des moments phares de ces journées. Il est attribué à un exposant pépiniériste pour son savoir-faire, la qualité des plantes présentées et leur mise en scène.

Cette année, le comité de sélection a choisi d’attribuer le prix ex aequo à deux pépinières : la pépinière Jean-Pierre Hennebelle pour la richesse en plantes exposées, la qualité de ces dernières malgré la rudesse de l’été 2026. «Il a relevé l’ancienneté de la présence de la pépinière aux Journées des Plantes de Chantilly», précise le jury. Le Jardin D’Eaurus, pépinière de plantes aquatiques, a aussi séduit le jury par la richesse, l’abondance et la qualité des espèces présentées, dont beaucoup sont rares.

Durant ces journées, le Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées a officiellement labellisé onze nouvelles collections nationales. Parmi elle, La flore patrimoniale de plantes hélophytes des marais de la Deûle au XIXe siècle, reconstituée au Jardin des plantes de Lille Cet espace rassemble 80 espèces de plantes hélophytes, typiques des milieux palustres locaux. Fruit d'un travail rigoureux basé sur des herbiers du XIXe siècle, cette collection historique de végétaux indigènes vise, d'ici septembre 2027, à enrichir ses bassins avec entre autres, des plantes protégées, pour obtenir le label officiel de jardin botanique.











