Château-Thierry décroche le label «Cité éducative»

La décision, notifiée par courrier ministériel du 15 octobre et confirmée au maire par Vincent Jeanbrun, ministre de la Ville et du Logement, fait suite à une candidature déposée en décembre 2024. Cette reconnaissance inscrit la réussite éducative au cœur des priorités municipales. Le dispositif concernera les enfants et les jeunes de 0 à 25 ans. Il vise à mieux coordonner les établissements scolaires, les services publics, les associations et les familles, afin d’assurer la continuité des parcours, de la petite enfance jusqu’à l’insertion professionnelle.

Les actions porteront notamment sur l’accompagnement scolaire, le soutien à la parentalité, l’accès à la culture et au sport, la prévention du décrochage ainsi que l’orientation. Le Programme de réussite éducative du CCAS constituera un appui important pour accompagner les enfants et leurs familles selon leurs besoins scolaires, personnels et sociaux. L’État prévoit une enveloppe annuelle de 180 000 euros pour financer les priorités de la Cité éducative. Le collège Jean Rostand, établissement chef de file, devrait également recevoir 15 000 euros lors de la première année, sous réserve du vote des crédits en loi de finances. La démarche complète les investissements municipaux consacrés à la rénovation, au confort énergétique et à la modernisation des écoles. Pour le maire Sébastien Eugène, ce label doit donner des moyens durables afin que le lieu de vie d’un enfant ne limite jamais son avenir.