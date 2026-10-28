La Communauté de communes du Grand Autunois Morvan prépare son projet de territoire pour les prochaines années et a lancé un questionnaire auprès des habitants, des actifs et des usagers de ses 55 communes. Cette consultation porte sur plusieurs domaines, dont l’économie locale, les mobilités, le logement, les services publics et la transition écologique. Les réponses recueillies doivent aider les élus à définir les priorités de développement et à orienter les futures actions de l’intercommunalité en fonction des besoins exprimés.

Les priorités territoriales au cœur des échanges

Les réponses recueillies pourront notamment contribuer à éclairer les choix concernant les services de proximité, les conditions de logement et les déplacements quotidiens. Ces sujets ont des conséquences directes sur les habitants, mais aussi sur les entreprises, qui dépendent de l’accès aux services, de la disponibilité des logements et des possibilités de déplacement des salariés.

Une consultation avant les futurs choix budgétaires

Pour faciliter la participation, quatre espaces France Services proposent un accompagnement numérique à Autun, Étang-sur-Arroux, Épinac et Couches. Le questionnaire est également accessible en ligne sur la plateforme Framaforms.

Les résultats de cette démarche doivent contribuer à la définition des orientations futures de la CCGAM. Leur traduction en actions concrètes dépendra des priorités retenues par les élus, des moyens financiers disponibles et du calendrier de mise en œuvre.