À l'approche de l'ouverture de la phase d'information de Parcoursup, ce rendez-vous éducatif réunira 70 organismes de formation. L'objectif est d'apporter des réponses concrètes aux familles face à la diversité de l'offre d'enseignement supérieur et de répondre aux besoins en compétences du territoire arrageois.

Un carrefour d'opportunités pour l'attractivité économique régionale

À l'aube du lancement de la saison Parcoursup fixé au 17 décembre, les futurs bacheliers pourront affiner leur projet professionnel grâce à la présence de 70 organismes de formation issus de secteurs porteurs comme l'ingénierie, le commerce, la communication ou la santé. Des institutions telles que l'université d’Artois, les IUT, l'école d'ingénieurs CESI et l'Institut Catholique de Lille échangeront directement avec les visiteurs. Pour l'économie des Hauts-de-France, ce salon représente un enjeu stratégique : il permet d'aligner l'offre de formation classique ou en alternance avec les besoins réels en compétences des entreprises locales.

Un village dédié à la vie étudiante et aux métiers de demain

Au cœur de l’événement, la Ville et la Communauté Urbaine d'Arras déploieront l'espace "Mieux Vivre étudiant" dans le cadre de leur pacte éducatif global 2025/2032. Ce pôle réunira des acteurs clés de l'économie sociale et de l'emploi, comme France Travail, le Crous et la Maison de l'emploi. Parallèlement, des ateliers d'immersion numérique mettront en lumière des projets axés sur la cybersécurité, les jeux vidéo et l'intelligence artificielle appliquée. Des démonstrations métiers dans l'artisanat compléteront ce programme, tandis que la rédaction de L'Etudiant animera des conférences thématiques pour décrypter les débouchés porteurs en gestion, management, sciences et technologies.







