



Le Palais des Congrès de Dijon accueillera, le 16 janvier 2027, une nouvelle édition du salon Studyrama de la Poursuite d’Études et Masters. Organisé de 10 h à 17 h dans le hall des Grands Échezeaux, l’événement est dédié aux étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études.

Au total, 300 formations allant du bac+2 au bac+5 seront présentées par des universités, des écoles de commerce et d’ingénieurs, des établissements spécialisés ainsi que des organismes de préparation aux concours. L’accès à l’événement est gratuit sur inscription.

Les visiteurs pourront s’informer sur les cursus proposés dans des secteurs variés, parmi lesquels le commerce, la finance, le droit, le numérique, l’industrie, la logistique, la communication, le marketing, la santé, le tourisme ou encore le bâtiment et les travaux publics. Le salon s’adresse notamment aux étudiants à la recherche d’un master 1, d’un master 2, d’un mastère spécialisé ou d’un MBA. Des conférences sont également prévues au programme.



L’Université Bourgogne Europe au rendez-vous

Un espace sera consacré à l’Université Bourgogne Europe. Les visiteurs pourront y rencontrer des représentants de l’établissement, de l’IAE Dijon, de l’UFR Sciences et Techniques, ainsi que des équipes chargées de l’alternance et de la formation professionnelle. Des responsables de formation et des étudiants seront également au rendez-vous pour présenter les cursus, expliquer leurs conditions d’accès et répondre aux questions des candidats.

Plusieurs écoles de commerce et d’ingénieurs participeront également au salon, dont BSB Dijon, l’ECM Dijon, l’ESTP et le CESI.



