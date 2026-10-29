Constellation Cold Logistics accélère son développement international. En intégrant le prestataire Impruv Logistics, fondé en 2025 à Porsgrunn (Norvège), le groupe britannique ajoute un quatrième site à son réseau scandinave. Cette opération porte ses capacités locales à 90 000 emplacements palettes, renforçant la position de l'entreprise qui pilote désormais un maillage européen de 42 entrepôts répartis dans 10 pays, pour plus de 1,2 million d'emplacements palettes.

L'ancrage stratégique de Vendin-le-Vieil au cœur de la croissance

Cette offensive scandinave met en lumière la stratégie d'expansion territoriale globale du groupe, particulièrement active en France. Sur le territoire national, le logisticien s'appuie sur une capacité cumulée de 59 000 emplacements palettes répartis sur deux infrastructures clés : Val-de-Meuse en Haute-Marne et Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. Le site artésien témoigne précisément de cette politique de croissance externe, puisqu'il a intégré le giron du groupe l'été dernier suite au rachat des acteurs régionaux Locagel et Transfreeze.

Une consolidation industrielle aux perspectives européennes

Ce rachat confirme la concentration sectorielle sur le marché de la logistique agroalimentaire. Pour la direction d'Impruv Logistics, ce rapprochement apporte l'envergure nécessaire pour franchir une nouvelle phase de croissance. En connectant plus étroitement ses hubs régionaux, comme celui de Vendin-le-Vieil, aux corridors logistiques européens, Constellation Cold Logistics structure une chaîne du froid transcontinentale optimisée pour l'industrie agroalimentaire.















