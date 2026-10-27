Un data center ouvre ses portes à Chevigny-Saint-Sauveur





À Chevigny-Saint-Sauveur, le data center DTiX ouvrira ses portes au public le 13 novembre 2026. Cette visite est organisée par la CCI Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre de son programme de sensibilisation au numérique responsable. Prévue de 10 h à 12 h, elle sera l’occasion de découvrir le fonctionnement de ses infrastructures qui hébergent les données numériques.





Comprendre le fonctionnement des infrastructures

La visite permettra de découvrir les équipements d’un data center et les conditions nécessaires à son fonctionnement. Ces infrastructures mobilisent notamment de l’électricité, des systèmes de refroidissement, des équipements et de l’eau. Les échanges avec les professionnels chargés de leur exploitation porteront également sur les conséquences environnementales de ces installations et sur les solutions mises en œuvre pour les limiter.

Les participants pourront aussi s’informer sur les critères à prendre en compte dans le choix d’un hébergeur. L’objectif est de mieux appréhender les enjeux liés au stockage et à l’hébergement des données numériques, ainsi que les moyens de faire évoluer les usages vers davantage de responsabilité environnementale.





Cinq visites proposées en Bourgogne-Franche-Comté

La rencontre fait partie d’un programme de cinq visites proposées en Bourgogne-Franche-Comté. En plus du data center de Chevigny-Saint-Sauveur, ceux de Besançon, Châtenoy-le-Royal, Auxerre et Belfort ouvriront également leurs portes en novembre 2026.

En complément, un webinaire consacré au numérique responsable est prévu le 6 novembre 2026, de 11 h à 12 h. Intitulé « Numérique Responsable #4 », il permettra également d’aborder les enjeux environnementaux associés aux data centers.

Le nombre de places pour la visite de DTiX étant limité, une inscription préalable est nécessaire.



