Dijon : la CRESS BFC lance la 19e édition du Mois de l’ESS

La Bourgogne-Franche-Comté donnera le coup d’envoi de la 19e édition du Mois de l’Économie sociale et solidaire lors d’une conférence de presse organisée le mercredi 4 novembre à la Maison des associations de Dijon.

La Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire Bourgogne-Franche-Comté (CRESS BFC) réunira à cette occasion ses adhérents ainsi que des organisateurs d’événements venus de différents territoires de la région. Au programme, des prises de parole introductives, la présentation des principaux rendez-vous de cette édition et la remise du Prix régional de l’ESS 2026, en présence des partenaires régionaux. Le projet récompensé au niveau régional recevra également le Prix national de l’ESS, décerné par ESS France.





Des initiatives dans toute la région

Organisé chaque année en novembre, le Mois de l’ESS permet de découvrir les structures et les initiatives relevant de ce secteur. Portes ouvertes, visites d’entreprises, conférences, forums, ateliers ou encore rencontres festives : les manifestations proposées permettent de présenter ce mode d’entreprendre au public.

Les événements organisés pendant ce mois aborderont plusieurs sujets, parmi lesquels la transition écologique, le bien vieillir, l’accès aux droits et la relocalisation des activités économiques. Ils permettent de présenter et de valoriser les initiatives portées par les acteurs de l’ESS qui agissent au quotidien pour répondre aux grands enjeux de société.

Les manifestations du Mois de l’ESS sont consultables sur le site mois-ess.org.







