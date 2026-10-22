Face à cette situation qui fragilise l'économie territoriale, le MEDEF 54 a fermement condamné ces violences ce lundi et a annoncé une mobilisation totale pour accompagner les dirigeants et les salariés touchés dans leurs démarches de reconstruction.

Des entreprises locales lourdement impactées par les violences

En marge des rassemblements du week-end en Meurthe-et-Moselle, de nombreux commerces et entreprises ont été la cible de violences, de pillages et de destructions matérielles. Le premier bilan fait état de vitrines brisées et d'équipements saccagés. Outre les dégâts visibles, ces actes impactent directement les entrepreneurs, les salariés et leurs familles, menaçant la pérennité des emplois et l'activité économique de la région. Pour le syndicat patronal, rien ne peut justifier que l'on s'en prenne à ceux qui font vivre l'économie de proximité.

Le MEDEF 54 mobilisé pour défendre l'économie régionale

Face à l'urgence, le MEDEF de Meurthe-et-Moselle a exprimé sa solidarité entière avec les artisans, commerçants et dirigeants sinistrés. L'organisation patronale rappelle que si la liberté de manifester est un droit, elle ne doit pas s'exercer au détriment de la sécurité des biens et des personnes. Le MEDEF 54 s'engage à rester pleinement mobilisé sur le terrain pour accompagner juridiquement et techniquement les structures touchées, tout en saluant le travail des forces de l'ordre et des secours.

La survie des centres-villes dépendra désormais de la rapidité des indemnisations et des dispositifs de soutien qui seront déployés pour ces acteurs économiques clés.