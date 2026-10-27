Dans le cadre de la semaine «Réussir sans attendre» de France Travail, près d’une cinquantaine de demandeurs d’emploi et sept recruteurs se sont retrouvés sur un terrain de rugby au château de Bécourt, propriété de la ville d’Albert. Parmi les recruteurs : des agences d’intérim, Airbus Atlantic, Arc Food, un fabricant de pizzas fraiches à Péronne et le McDonald's d'Albert.

Le terrain de jeu était divisé en quatre afin que chacun des demandeurs d'emploi montre son savoir-faire, son esprit de gagne et son esprit d’équipe autour du ballon oval, sans contact ou placage cependant. Chose, qui dans un entretien en entreprise est impossible. Les recruteurs repèrent très rapidement qui est le leader du groupe et ceux qui sont attentifs aux respects des consignes. Grâce au sport, il est ainsi possible de détecter le comportement et le savoir-être de chacun.

Un deuxième essai bientôt organisé à Montdidier

Jean-Benoît Fournier, conseiller technique au comité départemental de rugby de la Somme, qui comprend 800 licenciés, a explicité comment cette réunion a pu avoir lieu : «C’est une idée que j’ai eu après un appel à projet de la ligue des Hauts-de-France. C’est le premier dans la Somme, un autre est prévu à Montdidier». Emmanuel Hamon, président du club d’Albert réunissant 70 licenciés dont 15 en baby à partir de trois ans, a précisé qu’il y a aussi le rugby santé, dont l’objectif est d’accueillir des personnes en pathologie et les personnes seules. Pierre Tardieu, responsable d’équipe de France Travail Péronne-Albert a souligné l’intérêt de cette journée : «Le sport permet de déceler certaines qualités indispensables aujourd’hui dans l’entreprise, comme le travail en équipe, l’initiative, la communication qui sont naturelles dans un match. Cela permet aussi de créer des contacts, de ne plus se sentir isolé et recréer du lien social».

60% de retour à l'emploi

La méthode a déjà montré son efficacité. France Travail l’a pratiqué dans d’autres régions, et le taux de retour à l’emploi est d’environ 60% dans les douze mois suivants. Les participants apprécient beaucoup cette nouvelle forme de recrutement. Ils sont beaucoup plus décontractés au cours de l’entretien qui a lieu après le match. Certains participants ont eu le plaisir d’être conviés à un deuxième entretien chez un recruteur, tel ce peintre en métallurgie, ou encore cette dame, ancienne responsable d’un commerce. Celle-ci trouve cette méthode conviviale, permettant d’échanger sans crainte et de parler facilement.

Les recruteurs sont très satisfaits de cette nouvelle formule. Pour Bertrand Grard, RH de proximité chez Airbus Atlantic : «France travail fait le premier filtre chez les demandeurs avec un test de positionnement. Ajusteur monteur est le poste le plus recruté. Nous avons beaucoup de personnes qui font une reconversion professionnelle. Les embauchés sont formés dans l’entreprise qui offrent de bonnes conditions de travail. Nous en avons recruté 100 en 2025».