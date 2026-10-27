Normandie : les crédits aux entreprises progressent de 3,3%

Selon les données d’août 2026, le financement bancaire des entreprises normandes reste globalement stable sur un mois, avec un léger recul de 0,1%. Le coût moyen des crédits s’établit à 3,66%, contre 3,75 % en juillet, mais demeure supérieur au niveau enregistré un an auparavant, à 3,39%.

Les petites et moyennes entreprises représentent 31% des encours régionaux, dont les montants sont quasi stables sur un an (-0,1%). À l’inverse, les crédits accordés aux grandes entreprises et aux holdings, qui concentrent 25,7% des montants mobilisés, progressent de 4,9%. Cette évolution traduit des dynamiques de financement différentes selon la taille des acteurs économiques.

Le crédit d’investissement reste dominant

L’évolution du crédit aux entreprises constitue un indicateur du financement de l’activité et des investissements. En Normandie, les crédits à moyen et long terme, principalement associés aux projets d’investissement, représentent 94,2% des encours et progressent de 3,7% sur un an. Les crédits de trésorerie, destinés notamment à couvrir les besoins courants des entreprises, reculent de 2,1% et ne représentent que 5,8% des montants mobilisés. Cette répartition souligne la place prépondérante du financement de moyen et long terme dans les encours bancaires régionaux.

