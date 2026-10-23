Sport
Marcq-en-Barœul (59) Marcq-en-Barœul (59)
En bref

Deux salles de sport rejoignent le réseau EGYM Wellpass à Lille

Les salles de sport Décathlon Fitness Club de Lille et de Marcq-en-Barœul rejoignent le réseau EGYM Wellpass. Ce service permet aux salariés de nombreuses entreprises de la métropole lilloise d’aller dans des salles de sport pendant leurs heures de pause.

Ajouter La Gazette France à vos sources préférées Ajouter La Gazette France à vos sources préférées
©Illustration Pixabay / ZOE Animation Studio.

©Illustration Pixabay / ZOE Animation Studio.

Par La Rédaction
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 23 octobre 2026 - Mis à jour le 23 octobre 2026

Les Décathlon Fitness Club de Lille et de Marcq-en-Baroeul se joignent à EGYM Wellpass à Lille. Les deux clubs, de 2 500 m² et 4 500 m², proposent des machines pour le cardio et la musculation. Ils organisent aussi des cours collectifs comme le cycling, le stretching et le cross-training. À Marcq-en-Barœul, les adhérents peuvent également faire du Pilates Reformer, un sport qui se développe de plus en plus en France. Chaque semaine, 150 heures de cours sont dispensées à Lille et près de 300 heures à Marcq-en-Barœul par des coachs.

Les deux clubs sont déjà présents dans le top 10 des infrastructures les plus fréquentées. Ce partenariat s’inscrit dans un territoire dynamique, où le sport en entreprise se développe dans la métropole lilloise et où EGYM Wellpass est déjà bien implanté. 

Aujourd’hui, 280 entreprises proposent ce service à leurs salariés, comme Leroy Merlin ou encore Capgemini Nord. Et parmi elles, environ 80 ont leur siège social dans la métropole. En 2025, ce sont plus de 26 600 séances de sport ont été réalisées dans les salles partenaires. Avec ces deux nouvelles salles, les salariés ont donc plus de choix pour faire du sport près de chez eux ou de leur travail. 


Article Par Nina Gérils

entreprise : DECATHLON FRANCE Accéder aux données entreprise : DECATHLON FRANCE