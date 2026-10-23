Deux salles de sport rejoignent le réseau EGYM Wellpass à Lille

Les Décathlon Fitness Club de Lille et de Marcq-en-Baroeul se joignent à EGYM Wellpass à Lille. Les deux clubs, de 2 500 m² et 4 500 m², proposent des machines pour le cardio et la musculation. Ils organisent aussi des cours collectifs comme le cycling, le stretching et le cross-training. À Marcq-en-Barœul, les adhérents peuvent également faire du Pilates Reformer, un sport qui se développe de plus en plus en France. Chaque semaine, 150 heures de cours sont dispensées à Lille et près de 300 heures à Marcq-en-Barœul par des coachs.

Les deux clubs sont déjà présents dans le top 10 des infrastructures les plus fréquentées. Ce partenariat s’inscrit dans un territoire dynamique, où le sport en entreprise se développe dans la métropole lilloise et où EGYM Wellpass est déjà bien implanté.

Aujourd’hui, 280 entreprises proposent ce service à leurs salariés, comme Leroy Merlin ou encore Capgemini Nord. Et parmi elles, environ 80 ont leur siège social dans la métropole. En 2025, ce sont plus de 26 600 séances de sport ont été réalisées dans les salles partenaires. Avec ces deux nouvelles salles, les salariés ont donc plus de choix pour faire du sport près de chez eux ou de leur travail.





Article Par Nina Gérils